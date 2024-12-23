Устроившую подрыв банкомата в российском городе пенсионерку отправили в СИЗО

В Петербурге арестовали пенсионерку за подрыв банкомата на Среднеохтинском

В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд арестовал 68-летнюю пенсионерку Антонину Золотареву, устроившую подрыв банкомата в отделении банка, расположенном на Среднеохтинском проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Золотарева обвиняется по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Свою вину она признала частично. Против ареста фигурантка и ее защитник возражали и просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако суд избрал ей заключение под стражу на срок до 20 февраля 2025 года.

Как установил суд, вечером 21 декабря пенсионерка пришла в помещение банка, вылила горючую жидкость и подожгла. В результате произошел взрыв и в одном из помещений банка начался пожар.

Ранее сообщалось, что женщина действовала по указанию неизвестных злоумышленников, которые склонили ее к совершению данного преступления.

