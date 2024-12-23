В ДНР уничтожили группу иностранных наемников на пикапе

ТАСС: ВС России в Великой Новоселке уничтожили группу иностранных наемников

В Донецкой народной республике (ДНР) дронами ликвидировали группу иностранных наемников, пытавшихся выехать из поселка Великая Новоселка на пикапе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам собеседника, группу иностранцев выдала себя иностранной речью во время радио перехвата. «Они пытались покинуть поселок на пикапе, и на выезде их догнали наши операторы», — заявили в силовых структурах.

За группой иностранцев был установлен визуальный контроль. Они пытались выехать из населенного пункта на пикапе, но были ликвидированы ударом дрона.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские спецслужбы проверят причастность иностранных наемников к преступлениям против мирных жителей, проживающих на освобожденных территориях региона. «Конечно, местные жители в освобожденных городах рассказывают, что слышали иностранную речь...» — рассказал он.