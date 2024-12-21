В ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам мирных жителей

Пушилин: в ДНР проверяют причастность наемников к расстрелам мирных жителей

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что российские спецслужбы проверяют причастность иностранных наемников к расстрелам мирных жителей, приживающих в освобожденных городах региона, сообщает РИА Новости.

«Конечно, местные жители в освобожденных городах рассказывают, что слышали иностранную речь. Опять же, причастность иностранных наемников к расстрелам мирных жителей будет определяться компетентными органами», — заявил он.

При этом Пушилин отметил, что в ДНР тщательно собирают данные обо всех преступлениях Киева с 2014 года.

Ранее глава ДНР рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выстраивают укрепрайоны, поэтому легкое продвижение в Донбассе маловероятно. Он отметил, что серьезные укрепления выстраиваются Киевом в любом населенном пункте, будь это маленькое село или поселок.