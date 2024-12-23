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12:56, 23 декабря 2024Мир

В Конгрессе назвали Маска неизбранным премьер-министром США

Конгрессмен Гонсалес: Илон Маск как будто стал неизбранным премьер-министром США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск как будто стал «неизбранным» премьер-министром США, так как его влияние на политику страны возросло. Такое мнение выразил член палаты представителей Конгресса Тони Гонсалес в интервью телеканалу CBS.

«Это довольно интересно. В США есть президент, вице-президент, спикер, но складывается такое впечатление, что Илон Маск как будто стал нашим "неизбранным" премьер-министром», — отметил конгрессмен.

По мнению Гонсалеса, бизнесмен имеет «значительное влияние» на политику Вашингтона, несмотря на тот факт, что пока не занимает официальную государственную должность в американской администрации.

20 декабря член Палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал заявила, что Маск является теневым президентом США, который фактически правит страной. По ее словам, «понятно, кто главный, и это не Дональд Трамп».

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