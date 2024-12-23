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09:42, 23 декабря 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о снизившейся в четыре раза интенсивности контратак ВСУ

Марочко: ВСУ снизили интенсивность контратак на границе ЛНР почти в четыре раза
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность контратак на границах Луганской народной республики (ЛНР) почти в четыре раза. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«С 14 по 20 декабря 2024 года подразделениями группировки "Запад" отражено 18 контратак противника: в предыдущем отчетном периоде на купянском направлении и сватовско-кременском участке была зафиксирована 71 атака. Данный факт свидетельствует о многократном снижении штурмовых действий вооруженных формирований Украины», — рассказал Марочко.

По его словам, за указанный период, подразделениям Армии России удалось уничтожить 12 танков, 110 полевых орудий артиллерии, две пусковые системы залпового огня и четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что новые атаки ВСУ на васильевском направлении в Запорожской области можно сравнить с самоубийством.

По его словам, ВСУ хотят прорвать линию обороны российских военных в районе Каменского. В настоящее время у населенного пункта ведутся тяжелые бои, в которых украинские подразделения получают отпор.

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