В России подростки избили мальчика из-за одежды

В Казани подростки избили мальчика из-за одежды

В Казани подростки избили сверстника. Поводом к этому стала его одежда, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

На опубликованной записи с видеокамер группа подростков в черном оттесняет ребенка от дороги. Затем один из них бросает его на землю.

Плачущего ребенка, который сидел на снегу, нашла местная жительница. Мальчик рассказал, что к нему начали приставать подростки. Когда он не смог ответить на вопросы, они начали бить его.

Ранее в Санкт-Петербурге дети мигрантов толпой избили 16-летнего сверстника. Прибывшая на место полиция задержала восьмерых школьников. Среди них оказались граждане Азербайджана и Киргизии.