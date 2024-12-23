В России провели конкурс детских рисунков Сталина

В Иркутске провели конкурс детских рисунков Иосифа Сталина

В Иркутске провели конкурс детских рисунков советского вождя Иосифа Сталина. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

В российском городе школьники и комсомольцы представили портреты к 145-й годовщине руководителя СССР по инициативе движения «Наш Сталин». На конкурс собрали около 40 работ. Дети также прочитали стихи про советского лидера.

Один из членов инициативной группы отметил, что сейчас молодое поколение начинает «уважать Сталина» и «прозревать», несмотря на пропаганду против генсека.

До этого сообщалось, что памятник Сталину открыли на территории дома-музея «Вологодская ссылка». Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, побывавший на церемонии открытия, подчеркнул, что советский вождь был человеком, оставившим «неизгладимый след в истории нашей страны».