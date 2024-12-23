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13:26, 23 декабря 2024Силовые структуры

В российском городе суд арестовал на два месяца доцента МАИ

В Москве суд арестовал на два месяца доцента МАИ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал на два месяца доцента Московского авиационного института (МАИ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

Ему предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, Грибов с соучастниками разработали схему хищения бюджетных денег, выделенных на развитие профессионального образования. Они обеспечили заключение госконтракта на проведение стажировок преподавателей, которые были предусмотрены одним из федеральных проектов. По факту мероприятия не проводились, были подготовлены фиктивные отчеты.

По ходатайству следствия суд заключил под стражу на два месяца Грибова Дениса.

Ранее сообщалось, что в российском регионе возбудили дело в отношении сотрудников Минпромторга.

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