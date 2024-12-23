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22:40, 23 декабря 2024Мир

В Румынии поддержали стремление Трампа остановить конфликт на Украине

Премьер Румынии Чолаку поддержит Трампа в прекращении конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Марчел Чолаку

Марчел Чолаку. Фото: Reuters

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что новое правительство страны поддержит стремление президента США Дональда Трампа прекратить войну на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Чолаку подчеркнул, что у него сложились «очень хорошие отношения» с Трампом. Он добавил, что Румыния намерена оказывать ему поддержку в прекращении украинского кризиса.

«Я твердо уверен, что после 20 января, когда он официально вступит в должность, одним из его главных приоритетов станет прекращение войны на Украине», — отметил он.

Трамп неоднократно обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. 6 ноября политик одержал победу в президентской кампании, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.

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