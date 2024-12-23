В Румынии поддержали стремление Трампа остановить конфликт на Украине

Премьер Румынии Чолаку поддержит Трампа в прекращении конфликта на Украине

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что новое правительство страны поддержит стремление президента США Дональда Трампа прекратить войну на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Чолаку подчеркнул, что у него сложились «очень хорошие отношения» с Трампом. Он добавил, что Румыния намерена оказывать ему поддержку в прекращении украинского кризиса.

«Я твердо уверен, что после 20 января, когда он официально вступит в должность, одним из его главных приоритетов станет прекращение войны на Украине», — отметил он.

Трамп неоднократно обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. 6 ноября политик одержал победу в президентской кампании, получив 277 голосов выборщиков из необходимых 270.