В Словакии более 360 тысяч граждан поддержали отмену санкций против России

В Словакии более 360 тысяч граждан поддержали отмену санкций против России. Об этом заявил представитель словацкого гражданского объединения «Брат за брата» Юрай Држик, сообщает РИА Новости.

«На сегодня 361 тысяча подписей. Референдуму быть. Подписей нужно было 350 тысяч, чтобы передать их президенту, чтобы он мог их проверить, выдать постановление о том, чтобы референдум запустили», — сказал он.

По словам общественного деятеля, объединение продолжит сбор подписей, пока не перебьет границу 600 тысяч, «чтобы вообще никак никто никогда не мог придраться ко всем подписям, которые там есть».

Држик уточнил, что «Брат за брата» планирует передать собранные подписи главе государства в январе 2025 года, чтобы президент отдал их на конституционную проверку и начал референдум по вопросу снятия антироссийских санкций.

Ранее словацкую оппозицию возмутил визит премьер-министра страны Роберта Фицо в Москву. Она обвиняет политика в якобы предательстве интересов страны.