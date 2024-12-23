В США признали необходимость перед Зеленским смириться с приходом Трампа

WP: Зеленский будет вынужден смириться с изменениями после прихода Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден смириться с изменениями после прихода Трампа. С таким заявлением выступил бывший посол США в России Майкл Макфол, его цитирует газета The Washington Post.

«Администрация Зеленского понимает, что при Трампе ситуация изменится», — сказал экс-дипломат.

Макфол также допустил, что западные союзники могут в будущем не соблюсти прописанные в соглашениях гарантии безопасности для Украины. По его мнению, Западом могут нарушаться и двусторонние соглашения об условиях безопасности, заключенные между Киевом и западными странами по отдельности.

Раннее Зеленский потребовал, чтобы Европа участвовала в мирных переговорах России и Украины.