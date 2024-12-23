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12:59, 23 декабря 2024Мир

В США допустили несоблюдение гарантий безопасности для Украины

Экс-посол США Макфол: Запад может не соблюсти условия безопасности для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Западные союзники могут в будущем не соблюсти прописанные в соглашениях гарантии безопасности для Украины. С таким заявлением выступил бывший посол США в Москве Майкл Макфол, его цитирует газета The Washington Post (WP).

«Они не являются ни обязательными, ни договорами. Это вызывает беспокойство», — сказал экс-дипломат.

По мнению Макфола и других источников WP, пожелавших сохранить анонимность, Западом могут нарушаться и двусторонние соглашения об условиях безопасности, заключенные между Киевом и западными странами по отдельности.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро призвал Украину «сначала победить» в конфликте и вернуть территории, прежде чем требовать гарантии безопасности от западных союзников.

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