В США допустили несоблюдение гарантий безопасности для Украины

Экс-посол США Макфол: Запад может не соблюсти условия безопасности для Украины

Западные союзники могут в будущем не соблюсти прописанные в соглашениях гарантии безопасности для Украины. С таким заявлением выступил бывший посол США в Москве Майкл Макфол, его цитирует газета The Washington Post (WP).

«Они не являются ни обязательными, ни договорами. Это вызывает беспокойство», — сказал экс-дипломат.

По мнению Макфола и других источников WP, пожелавших сохранить анонимность, Западом могут нарушаться и двусторонние соглашения об условиях безопасности, заключенные между Киевом и западными странами по отдельности.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кро призвал Украину «сначала победить» в конфликте и вернуть территории, прежде чем требовать гарантии безопасности от западных союзников.