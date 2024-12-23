В ВСУ прокомментировали сообщения об окружении под Макаровкой

Командование ВСУ «Хортица» назвало дезинформацией окружение войск под Макаровкой

Оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица» опровергла окружение подразделений под селом Макаровка в Донецкой народной республике (ДНР). Сообщение опубликовано в Telegram-канале командования.

«Напоминаем, что разглашение любых данных о действиях Сил обороны Украины, а также о перемещении и положении наших войск, расположении объектов и подразделений — является охраняемой информацией», — подчеркнули в пресс-службе группировки.

ОСГВ «Хортица» прокомментировала сообщения об окружении на времевском направлении к юго-западу от Великой Новоселки в ДНР. В группировке ВСУ назвали дезинформацией окружение войск под Макаровкой и обвинили авторов заявлений в введении в заблуждение.

Ранее лейтенант ВСУ с позывным Алекс подтвердил полное окружение Макаровки. Он призвал командование решить ситуацию с окруженной группировкой.