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16:44, 23 декабря 2024Россия

Военный сбежал из российской части и оставил родным послание со словами о прощании

Военный из Бурятии сбежал из части и оставил родным послание о прощании
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Шахиджанян / Коммерсантъ

Военный из Бурятии сбежал из части и оставил родным послание со словами о прощании. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

33-летний россиянин ушел в самоволку, поскольку хотел увидеть свою семью на Новый год. Позже его удалось обнаружить в доме в селе Тунка, там проживает его тетя. Сбежавший мужчина не дышал. Рядом с ним нашли записку, в которой он обращался к близким и просил простить его.

Как утверждает Baza, около недели назад боец покинул танковую бригаду, его разыскивали и хотели привлечь к ответственности за самовольное оставление части. У мужчины остались двое детей.

Ранее сообщалось, что участника специальной военной операции жестоко избили по дороге в воинскую часть, расположенную на Крайнем Севере.

До этого в Челябинской области избили участника боевых действий.

ЖЗЛ
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