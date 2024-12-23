Военный сбежал из российской части и оставил родным послание со словами о прощании

Военный из Бурятии сбежал из части и оставил родным послание о прощании

Военный из Бурятии сбежал из части и оставил родным послание со словами о прощании. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

33-летний россиянин ушел в самоволку, поскольку хотел увидеть свою семью на Новый год. Позже его удалось обнаружить в доме в селе Тунка, там проживает его тетя. Сбежавший мужчина не дышал. Рядом с ним нашли записку, в которой он обращался к близким и просил простить его.

Как утверждает Baza, около недели назад боец покинул танковую бригаду, его разыскивали и хотели привлечь к ответственности за самовольное оставление части. У мужчины остались двое детей.

Ранее сообщалось, что участника специальной военной операции жестоко избили по дороге в воинскую часть, расположенную на Крайнем Севере.

До этого в Челябинской области избили участника боевых действий.