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15:19, 19 ноября 2024Россия

В России жестоко избили сбежавшего из части бойца СВО

Участника СВО избили по дороге в воинскую часть
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Участника специальной военной операции (СВО) жестоко избили по дороге в воинскую часть, расположенную на Крайнем Севере. Об этом рассказал URA.RU военный адвокат, консультант сервиса «Военпомощь.рф» Петр Портнягин.

Перед этим солдат сбежал из воинской части, чтобы пообщаться с командованием. Его поймали при попытке пересечь границу Донецкой народной республики.

По словам Портнягина, после случившегося бойцы определили в одну из воинских частей на севере страны. По дороге к новому месту службы на него напали неизвестные, сказал он. О причинах случившегося юрист не сообщил.

Ранее в Челябинской области избили другого участника СВО. По словам сестры военнослужащего, он почти сутки пролежал без помощи. Спасти мужчину не удалось.

ЖЗЛ
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