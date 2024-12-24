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23:34, 24 декабря 2024Силовые структуры

Бастрыкин поручил проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Бастрыкин поручил СК проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову организовать проверку после сообщений о рейдерах, отнимающих квартиры у москвичей. Об этом пишет СК в Telegram-канале.

Сообщается, что в эфире программы «Вести» вышел сюжет, в котором утверждалось, что десятки жителей столицы стали жертвами рейдеров, отбирающих жилье за долги.

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — уточнили в Следственном комитете.

Ранее стало известно, что в Перми квартирные рейдеры выживали местных жителей, подселяя к ним бомжей. Преступная группа вынуждала пермяков продавать жилье по заниженной цене. Продавцы становились сговорчивей, устав от соседства с бездомными.

Вот это да!
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