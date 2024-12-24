Женщина установила дома камеры наблюдения и сделала пугающее открытие

Пользовательница TikTok по имени Ханна рассказала, что сделала пугающее открытие о камерах наблюдения, установленных у нее дома. На видео женщины, опубликованное 17 декабря, обратило внимание издание The Daily Dot 23 декабря.

Автор ролика отметила, что с помощью камер наблюдения следила за дочерью и домашними животными. «Прошлой ночью произошло то, чего я всегда боялась», — призналась она. По словам женщины, она была в соседней комнате, когда услышала, как незнакомый голос начал разговаривать с ее расплакавшейся дочерью в детской.

Обеспокоенная мать вбежала в комнату и услышала, как кто-то сказал ее ребенку перестать плакать. Когда Ханна спросила у дочери, откуда доносится голос, та указала на камеру наблюдения. Сразу после этого женщина поняла, что хакеры получили доступ к ее камерам, после чего выключила все устройства в доме и отправила жалобу компании, у которой она их приобрела. «Я не спала прошлой ночью. Я зла», — добавила она.

Видео Ханны набрало почти два миллиона просмотров. Многие комментаторы признались, что сталкивались с подобным. «Не только камеры, но и Аlexа (приложение, виртуальный ассистент компании Amazon — прим. «Ленты.ру»). Ваш мобильный телефон тоже подслушивает вас», «Smart TV тоже подслушивает вас и следит за вами», — предупредили они.

Ранее другая пользовательница TikTok сняла на камеру, как она разбила елочное украшение и увидела жуткую картину. Ее ролик собрал несколько сотен тысяч просмотров и вызвал бурные обсуждения в сети.