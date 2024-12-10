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06:01, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Девушка разбила елочное украшение и увидела жуткую картину

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Пользовательница TikTok с ником Em Pease сняла на камеру, как она разбила елочное украшение и увидела жуткую картину. Ее ролик собрал больше 400 тысяч просмотров, многие комментаторы признались, что испытали неприятные ощущения от видео.

Девушка рассказала, что достала из сарая рождественские украшения и услышала странные шуршащие звуки. В ролике она показала, как разбивала елочную игрушку палкой, а оттуда выползло множество муравьев. «Это ужасающе», — добавила тиктокерша.

«Все еще хуже, чем я предполагала», «У меня аж все зачесалось», «Что ж, я травмирована», «Новая фобия разблокирована», «На твоем месте я бы закричала во весь голос», — отреагировали на ролик пользователи TikTok. Некоторые посоветовали автору видео внимательнее подходить к вопросу хранения праздничных украшений.

В последующем посте Em Pease рассказала, что это была не единственная елочная игрушка, в которой поселились муравьи.

Ранее сообщалось, что мужчина из Южной Кореи попытался пересечь границу в Перу с экзотическими насекомыми, пауками и беспозвоночными под одеждой. По данным таможенной службы, он планировал ввезти в Южную Корею 320 тарантулов, 110 многоножек и девять ядовитых муравьев.

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