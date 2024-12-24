Филипп Киркоров показал содержимое сумки за 400 тысяч рублей

Киркоров носит в сумке за 400 тысяч рублей два аккумулятора и ключи от квартиры

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров посетил премьеру фильма «НеБриллиантовая рука» с роскошной сумкой и показал ее содержимое. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

57-летний артист появился на красной дорожке в клетчатом сером костюме, белой рубашке, кожаных черных туфлях и кепи. При этом он дополнил свой образ очками с прозрачными линзами и зеленым галстуком. Кроме того, артист взял с собой сумку в виде таксы. По словам Киркорова, данный аксессуар выпущен люксовой маркой Thom Browne в единственном в мире экземпляре. Стоимость изделия, по информации авторов поста, составляет 400 тысяч рублей.

Также в разговоре с журналистами поп-исполнитель рассказал, что носит в сумке 25 тысяч рублей, два внешних аккумулятора и ключи от квартиры, «где деньги лежат».

В марте сообщалось, что Филипп Киркоров после возвращения из Донбасса появился на презентации шоу на федеральном канале в камуфляже от Louis Vuitton.