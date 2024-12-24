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11:54, 24 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала работника режимного предприятия за передачу данных о ВС РФ Украине
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия за шпионаж для спецслужб Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

По данным ФСБ, мужчина 1980 года рождения установил контакт с представителями украинских спецслужб. За денежное вознаграждение он передавал данные закрытого характера о подразделениях Вооруженных сил (ВС) России, которые могут быть использованы против безопасности страны.

В отношении сотрудника режимного предприятия возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене — ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Он уже признал свою вину и активно сотрудничает со следствием.

Ранее Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 17 годам лишения свободы 20-летнего гражданина Украины за шпионаж. Данил Фисун признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

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