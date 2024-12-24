Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:26, 24 декабря 2024Из жизни

Грустного детеныша гориллы в футболке спасли от контрабандистов и сняли на видео

В аэропорту Турции нашли детеныша гориллы в футболке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В аэропорту Стамбула, Турция, контрабандисты пытались перевезти в деревянном ящике детеныша гориллы. Об этом сообщает Daily Sabah.

Таможенная служба Турции заметила подозрительный груз, направляющийся из Нигерии в Таиланд. Они досмотрели его и нашли в деревянном ящике детеныша западной равнинной гориллы. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Детеныш был одет в футболку и выглядел очень грустным. Таможенники спасли его, сняли на видео, покормили и передали Министерству сельского и лесного хозяйства.

Материалы по теме:
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря 2021
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021

Представитель министерства отметил, что «с малышом все в порядке». По его словам, сейчас за животным наблюдают и помогают ему восстановить силы и здоровье.

Ранее сообщалось, что в Индонезии спасли 31 обезьяну, которых местные жители используют для заработка, заставляя их танцевать. Чтобы обучить обезьян этому, люди сажают их на цепь, морят голодом и одевают в неудобную одежду.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двух слов связать не могут». В Общественной палате недовольны ситуацией с детьми мигрантов в школах

      Звезда сериала «Физрук» снялась в прозрачном наряде в откровенной позе

      В Киеве пожаловались на упреки Запада

      Мужчина кинул коктейль Молотова в полицейскую машину в Москве

      В России шестилетний мальчик выпил стакан водки на дне рождения отца и впал в кому

      Появились кадры работы российской артиллерии в Курской области

      Российский пенсионер отдал мошенникам 800 тысяч рублей

      Бывшего президента США выписали из больницы

      Пассажирский самолет сменил курс из-за внезапно заболевшего пилота

      Лукашенко ответил «из Киева» на свой же вопрос «откуда командовали Майданом» в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше