Грустного детеныша гориллы в футболке спасли от контрабандистов и сняли на видео

В аэропорту Турции нашли детеныша гориллы в футболке

В аэропорту Стамбула, Турция, контрабандисты пытались перевезти в деревянном ящике детеныша гориллы. Об этом сообщает Daily Sabah.

Таможенная служба Турции заметила подозрительный груз, направляющийся из Нигерии в Таиланд. Они досмотрели его и нашли в деревянном ящике детеныша западной равнинной гориллы. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

Детеныш был одет в футболку и выглядел очень грустным. Таможенники спасли его, сняли на видео, покормили и передали Министерству сельского и лесного хозяйства.

Представитель министерства отметил, что «с малышом все в порядке». По его словам, сейчас за животным наблюдают и помогают ему восстановить силы и здоровье.

Ранее сообщалось, что в Индонезии спасли 31 обезьяну, которых местные жители используют для заработка, заставляя их танцевать. Чтобы обучить обезьян этому, люди сажают их на цепь, морят голодом и одевают в неудобную одежду.

