Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:29, 24 октября 2024Из жизни

31 танцующую обезьяну спасли от жестоких тренировок в цепях

В Индонезии 31 танцующую макаку освободили от цепей

Фото: Henry Lai / Unsplash

Всемирное общество по защите животных (ВОЗЖ) объявило, что с его помощью Джакартская сеть помощи животным освободила 31 обезьяну от жестоких тренировок в цепях в Индонезии. Об этом пишет People.

Известно, что целые индонезийские деревни зарабатывают на туристах, показывая им танцующих макак-крабоедов. Чтобы научить обезьян танцевать, местные сажают их на цепь, морят их голодом и одевают в неудобную одежду. Вне выступлений дрессированных зверей держат в маленьких клетках. ВОЗЖ выступает против этих практик, пытается добиться запрета жестокого обращения с макаками и спасти как можно больше животных.

«Эти обезьяны выдержали один из самых жестоких режимов дрессировки, которые только можно себе представить. После того как их в младенчестве украли у матерей и мучали в течение нескольких месяцев, кошмар их жизни наконец-то закончился», — рассказал доктор Джан Шмидт-Бурбаха, руководитель отдела защиты животных и научных исследований ВОЗЖ.

Материалы по теме:
Кошачий заклинатель История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Кошачий заклинательИстория музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
26 февраля 2021
Настоящие садисты В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Настоящие садистыВ Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
3 мая 2019

Макак перевезли в реабилитационный центр. Джан надеется, что некоторые из бывших танцующих обезьян смогут восстановиться настолько, что вернутся в дикую природу.

Ранее сообщалось, что девять редких обезьян, живших в старейшем зоопарке Гонконга, нашли бездыханными при загадочных обстоятельствах. Как позже выяснилось, их погубил мелиоидоз — инфекционная болезнь, передающаяся через почву и опасная не только для животных, но и для людей.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше закрыли консульство России. Москва анонсировала ответную высылку дипломатов

      Заподозренную в махинациях с госконтрактом главу российского города взяли под стражу

      Гинеколог предупредила беременных об опасности популярного блюда

      Неизлечимую эпилепсию связали с ошибкой в РНК

      Путин извинился перед жителями Казани

      Кержаков пожаловался на проблемы из-за больших денег

      Путин высказался о решении проблем России

      Уничтожение 50 операторов дронов ВСУ назвали тяжелым ударом для Киева

      Снимавшего репортаж о вторжении ВСУ в Курскую область румына заочно арестовали в России

      31 танцующую обезьяну спасли от жестоких тренировок в цепях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше