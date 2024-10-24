31 танцующую обезьяну спасли от жестоких тренировок в цепях

В Индонезии 31 танцующую макаку освободили от цепей

Всемирное общество по защите животных (ВОЗЖ) объявило, что с его помощью Джакартская сеть помощи животным освободила 31 обезьяну от жестоких тренировок в цепях в Индонезии. Об этом пишет People.

Известно, что целые индонезийские деревни зарабатывают на туристах, показывая им танцующих макак-крабоедов. Чтобы научить обезьян танцевать, местные сажают их на цепь, морят их голодом и одевают в неудобную одежду. Вне выступлений дрессированных зверей держат в маленьких клетках. ВОЗЖ выступает против этих практик, пытается добиться запрета жестокого обращения с макаками и спасти как можно больше животных.

«Эти обезьяны выдержали один из самых жестоких режимов дрессировки, которые только можно себе представить. После того как их в младенчестве украли у матерей и мучали в течение нескольких месяцев, кошмар их жизни наконец-то закончился», — рассказал доктор Джан Шмидт-Бурбаха, руководитель отдела защиты животных и научных исследований ВОЗЖ.

Макак перевезли в реабилитационный центр. Джан надеется, что некоторые из бывших танцующих обезьян смогут восстановиться настолько, что вернутся в дикую природу.

Ранее сообщалось, что девять редких обезьян, живших в старейшем зоопарке Гонконга, нашли бездыханными при загадочных обстоятельствах. Как позже выяснилось, их погубил мелиоидоз — инфекционная болезнь, передающаяся через почву и опасная не только для животных, но и для людей.