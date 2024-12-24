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10:43, 24 декабря 2024Ценности

Кармен Электра обнажила грудь в праздничной фотосессии

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, приняла участие в откровенной праздничной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда «Спасателей Малибу» поделилась снимками, на которых предстала с обнаженной грудью. Она позировала перед камерой в трусах с блестящим бантом на ягодицах, прикрыв руками интимную часть тела. В качестве украшений знаменитость выбрала длинные серьги, а также сделала яркий макияж и распустила волосы.

«Счастливых праздников», — подписала она пост, который набрал 22,5 тысячи лайков.

В сентябре Кармен Электра рассказала о неприятном моменте во время съемок сериала «Спасатели Малибу». Тогда в интервью телеканала Extra актриса призналась, что продюсеры советовали ей похудеть для съемок в телепроекте.

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