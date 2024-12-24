Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования

Командиры ВСУ смогут закупать беспилотники без согласования с генштабом

Кабинет министров Украины упростил закупку беспилотников для командиров воинских частей Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны страны в Telegram.

По словам главы оборонного ведомства Рустема Умерова, теперь командиры ВСУ смогут закупать беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без согласования с генштабом. Это позволит избежать «лишних бюрократических согласований».

Воинские части также смогут присоединяться к соглашениям, заключенным закупочными агентствами Минобороны и Госспецсвязи, что позволит быстрее получать технику.

«Военные смогут эффективнее планировать свои потребности, а производители — сосредоточиться на технологическом развитии и масштабировании производства», — подчеркнул министр.

Ранее Минобороны Украины начало расследование поставки в ВСУ некачественных украинских мин. Государственное бюро расследований страны начало уголовное производство по этому делу.