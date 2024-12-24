Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:27, 24 декабря 2024Бывший СССР

Командирам ВСУ разрешили закупать беспилотники без согласования

Командиры ВСУ смогут закупать беспилотники без согласования с генштабом
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Кабинет министров Украины упростил закупку беспилотников для командиров воинских частей Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны страны в Telegram.

По словам главы оборонного ведомства Рустема Умерова, теперь командиры ВСУ смогут закупать беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производства без согласования с генштабом. Это позволит избежать «лишних бюрократических согласований».

Воинские части также смогут присоединяться к соглашениям, заключенным закупочными агентствами Минобороны и Госспецсвязи, что позволит быстрее получать технику.

«Военные смогут эффективнее планировать свои потребности, а производители — сосредоточиться на технологическом развитии и масштабировании производства», — подчеркнул министр.

Ранее Минобороны Украины начало расследование поставки в ВСУ некачественных украинских мин. Государственное бюро расследований страны начало уголовное производство по этому делу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-глава МИД Австрии назвала возможных причастных к подрыву «Северных потоков»

      75-летняя пенсионерка попала под колеса собственного автомобиля

      Путин выразил готовность увеличить квоты для студентов из Таджикистана в вузах России

      Бывший бездомный стал кандидатом на звание одного из лучших российских писателей

      Названа главная ошибка США в Афганистане

      Тимоти Шаламе смутил фанатов видео с оголенным торсом

      На Западе назвали самую серьезную стратегическую ошибку Украины

      «Орешник» назвали доказательством лидерства России

      На Пугачеву и Распутину планировали покушение

      Врач предупредил о рисках перелома пениса в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше