Футболист Криштиану Роналду поздравил фанатов с Рождеством снимком топлес

Португальский футболист Криштиану Роналду поздравил поклонников с Рождеством откровенным фото. Снимок появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» опубликовал кадр, на котором он запечатлен топлес на фоне заснеженного водоема. «Всех с праздником», — подписал он публикацию, которая набрала почти 6 миллионов лайков и 68 тысяч комментариев.

Известно, что сейчас спортсмен отдыхает с семьей в Лапландии. Футболист поделился и другими фотографиями из путешествия.

Ранее Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2024 году по версии журнала Forbes.