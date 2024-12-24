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19:20, 24 декабря 2024Ценности

Криштиану Роналду поздравил фанатов с Рождеством снимком топлес

Футболист Криштиану Роналду поздравил фанатов с Рождеством снимком топлес
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: @cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду поздравил поклонников с Рождеством откровенным фото. Снимок появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» опубликовал кадр, на котором он запечатлен топлес на фоне заснеженного водоема. «Всех с праздником», — подписал он публикацию, которая набрала почти 6 миллионов лайков и 68 тысяч комментариев.

Известно, что сейчас спортсмен отдыхает с семьей в Лапландии. Футболист поделился и другими фотографиями из путешествия.

Ранее Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира в 2024 году по версии журнала Forbes.

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