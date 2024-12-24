На Украине захотели получить от Германии технологию для производства ракет Taurus

В Киеве призвали Шольца передать технологию для производства ракет Taurus

Депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с требованием передать Киеву технологию для производства дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом он заявил в интервью телеведущей Лане Шевчук, передает РИА Новости.

«У меня к господину Шольцу один вопрос: если вы не можете дать нам Taurus, дайте технологию, мы сами будем производить эти Taurus», — призвал нардеп.

Ранее экс-министр экономики ФРГ Кристиан Линднер объяснил решение Шольца не поставлять Киеву Taurus. По его словам, это связано с внутриполитическими причинами.

15 декабря стало известно, что в Социал-демократической партии Германии, которую представляет Шольц, решили прописать в предвыборной программе на федеральных выборах отказ от поставок Киеву ракет Taurus. В проекте документа социал-демократы отметили, что поддерживают решение немецкого канцлера.