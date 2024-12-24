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21:35, 24 декабря 2024Экономика

Названа стоимость самой дешевой квартиры на популярном у россиян курорте

Стоимость самой дешевой квартиры в Анталье составила 2,5 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Nhi Dam / Unsplash

Стоимость самой дешевой квартиры в турецкой провинции Анталья, доступной для покупки на вторичном рынке недвижимости в данный момент, составила 2,5 миллиона рублей по актуальному на конец декабря курсу валют. Информацию о соответствующем объекте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «CMP GROUP | ГЖА.рф».

За указанную сумму, отметили специалисты, удастся приобрести квартиру площадью 70 квадратных метров в анталийском районе Кепез. Всего, по их информации, в декабре 2024 года в данной провинции на продажу выставлены 3,5 тысячи готовых квартир, из которых 209 объектов стоят менее 10 миллионов рублей, а четыре — менее пяти миллионов.

Ранее стало известно, что самую дешевую недвижимость, найденную в Москве, оценили в 1,6 миллиона рублей. Речь идет о студии-апартаментах на цокольном этаже дома, находящегося на Волжском бульваре у станции метро «Текстильщики».

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