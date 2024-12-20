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15:07, 20 декабря 2024Экономика

В Москве нашли квартиру за 1,6 миллиона рублей

Купить самую дешевую квартиру в Москве удастся за 1,6 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве нашли самую дешевую квартиру, которая продается за 1,6 миллиона рублей. Информацию об объекте раскрыли эксперты компании «Мир квартир», пишет агентство РИА Новости.

Речь идет о студии-апартаментах на цокольном этаже дома, находящегося на Волжском бульваре у станции метро «Текстильщики» на юго-востоке столицы. Главная особенность недвижимости — окно, фактически выходящее в землю. Помимо этого, в квартире практически полностью отсутствует мебель: есть только шкаф, стеллаж, стол и стул. В объявлении уточняется, что объект нуждается в ремонте.

Накануне стало известно, что цена самой дешевой однокомнатной квартиры в Москве в 15-минутной доступности от метро, доступной для покупки на вторичном рынке в декабре 2024 года, составила 6,2 миллиона рублей.

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