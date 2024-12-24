Названы ответственные за утилизацию потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе

Собственники потерпевших в Керченском проливе крушение танкеров утилизируют их

Собственники потерпевших в Керченском проливе крушение танкеров возьмут на себя ответственность по их подъему и утилизации. Об этом в Telegram сообщает Минприроды со ссылкой на заявление главы ведомства Александра Козлова.

Собственник танкера «Волгонефть-239» юридически подтвердил, что берет на себя ответственность по подъему и утилизации судна. Ему был предложен механизм, как скачать оставшееся в танкере топливо. От второго собственника в Минприроды ожидают письменное подтверждение организации работы в среду, 25 декабря. «Задача — сделать так, чтобы достать мазут, не нарушая экосистемы моря», — сообщил Козлов.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мазут, попавший на пляжи Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском поливе, уберут к февралю 2025 года.

15 декабря стало известно, что два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе. Позже появилась информация об утечке мазута и на третьем танкере — «Волгонефть-109». Причиной крушений, по предварительным данным, стали неблагоприятные погодные условия.