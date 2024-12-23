Назван срок ликвидации нефтепродуктов на пляжах Черноморского побережья

Губернатор Кондратьев: мазут уберут с Черноморского побережья к февралю

Мазут, попавший на пляжи Черноморского побережья после крушения танкеров в Керченском поливе, уберут к февралю 2025 года. Срок ликвидации последствий аварии назвал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает «Интерфакс».

«Мы должны сделать все, чтобы максимум до 1 марта убрать мазут с пляжей. Но мы планируем это сделать до 1 февраля», — заявил чиновник. Он добавил, что если не успеть завершить работы в срок до повышения температуры, нефтепродукты могут просочиться в грунт. В таком случае объем работ увеличится втрое.

Ранее сообщалось, что содержание мазута в грунте «Белого пляжа» Анапы, на который пришелся основной удар после крушения, составляет 10-15 процентов.