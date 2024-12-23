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17:54, 23 декабря 2024Экономика

Степень загрязнения мазутом наиболее пострадавшего пляжа Анапы оценили

Минприроды: грунт «Белого пляжа» Анапы содержит до 15 процентов мазута
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Содержание мазута в грунте «Белого пляжа» Анапы, на который пришелся основной удар после крушения танкеров в Керченском проливе, составляет 10-15 процентов. Об этом сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, передает «Интерфакс».

«Чем больше его вывезем до начала сезона, тем лучше», — подчеркнул он. По словам министра, после осмотра пляжа специалистами будут определены дальнейшие действия по ликвидации последствий аварии.

Ранее в трех местах в Анапе обнаружили повторные выбросы мазута. Загрязнения нашли в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской и на пляже Джемете. Козлов заявил, что объем загрязненного грунта на черноморском берегу может увеличиться в 14 раз, до 200 тысяч тонн.

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