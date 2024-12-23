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11:34, 23 декабря 2024Экономика

Объему загрязненного грунта на черноморском берегу предрекли рост в 14 раз

Козлов: объем загрязненного грунта на черноморском берегу может вырасти в 14 раз
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Объем загрязненного грунта на черноморском берегу после столкновения танкеров в Керченском проливе может вырасти в 14 раз, до 200 тысяч тонн. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов во время совещания, фрагментами которого поделился телеканал «Звезда».

«По тем прогнозам (насчет) топлива, которое будет выносить на берег, (объем) порядка еще загрязненного грунта может увеличиться объем до 200 тысяч тонн. То есть мы сейчас говорим про 14 тысяч тонн на сегодняшние сутки, а объем, который прогнозируют специалисты, это может составить до 200 тысяч тонн», — поделился информацией министр природных ресурсов и экологии.

Накануне стало известно, что наиболее загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов оказался пляж рядом с детским лагерем «Планета» в Анапе. Так, очисткой грунта в этой местности занимаются сотни волонтеров и десятки единиц техники.

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