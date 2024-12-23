В Анапе обнаружили повторные выбросы мазута

Оперштаб Кубани: в трех местах Анапы обнаружили повторные выбросы мазута

В трех локациях Анапы после столкновения танкеров в Керченском проливе обнаружили повторные выбросы мазута. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

По информации источника, в районе города мониторинговая группа обследовала 23 километра береговой зоны, где были зафиксированы загрязнения — от Лечебного пляжа до пляжей станицы Благовещенской. В результате повторные выбросы нашли в трех местах: в районе реки Можепсин, на береговой полосе станицы Благовещенской, а также на пляже Джемете. «Практически на всех участках, где велась активная уборка, море выбрасывает новый мазут. Фиксируют загрязнения разного масштаба — от мелких вкраплений до пятен и луж от трех до 50 квадратных метров», — рассказали в оперштабе Кубани, добавив, что специалисты и волонтеры с раннего утра убирают прибрежную полосу. Помимо этого, с территории продолжают вывозить мешки с загрязненным нефтепродуктами песком. Уточняется, что после шторма, который был в регионе прошлой ночью, они почти не пострадали.

Ранее в этот же день глава Минприроды Александр Козлов заявил, что объем загрязненного грунта на черноморском берегу после столкновения танкеров в Керченском проливе может увеличиться в 14 раз, до 200 тысяч тонн.

Накануне выяснилось, что наиболее загрязненным участком берега Черного моря в Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов является пляж рядом с детским лагерем «Планета» в Анапе.