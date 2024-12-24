Новые сирийские власти объявили католическое Рождество выходным днем

Власти Сирии официально объявили католическое Рождество выходным днем

Новые сирийские власти официально объявили католическое Рождество выходным днем. Государственные служащие не будут работать 25 и 26 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Аль-Ватан».

Отмечается, что работу будут продолжать только те учреждения и профильные ведомства, деятельность которых будет необходима.

Ранее в Сирии восемь иностранных боевиков подожгли рождественскую елку. Инцидент произошел в городе Скальбия в провинции Хама. Настоятель христианской общины Магер Хаддад рассказал, что поджог был совершен спустя два дня после установки ели. Он уточнил, что злоумышленники уже задержаны.