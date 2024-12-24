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13:49, 24 декабря 2024Мир

Новые сирийские власти объявили католическое Рождество выходным днем

Власти Сирии официально объявили католическое Рождество выходным днем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yosri Aljamal / Reuters

Новые сирийские власти официально объявили католическое Рождество выходным днем. Государственные служащие не будут работать 25 и 26 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Аль-Ватан».

Отмечается, что работу будут продолжать только те учреждения и профильные ведомства, деятельность которых будет необходима.

Ранее в Сирии восемь иностранных боевиков подожгли рождественскую елку. Инцидент произошел в городе Скальбия в провинции Хама. Настоятель христианской общины Магер Хаддад рассказал, что поджог был совершен спустя два дня после установки ели. Он уточнил, что злоумышленники уже задержаны.

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