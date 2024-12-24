В Сирии иностранные боевики сожгли рождественскую елку

Al-Watan: иностранные боевики сожгли рождественскую елку в Скальбии в Сирии

В Сирии восемь иностранных боевиков подожгли рождественскую елку. Об этом сообщает Al-Watan.

Инцидент произошел в городе Скальбия в провинции Хама. Настоятель христианской общины Магер Хаддад рассказал, что поджог был совершен спустя два дня после установки ели. Он уточнил, что злоумышленники уже задержаны. «Елка вместе с праздничной иллюминацией будут восстановлены», — добавил Хаддад.

Ранее эстонцы разгромили рождественскую елку в Литве и попали на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как туристы подходят к елке, ломают телефон Деда Мороза и справляют нужду на подарки. Полиция начала проверку.