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00:15, 24 декабря 2024Мир

В Сирии иностранные боевики сожгли рождественскую елку

Al-Watan: иностранные боевики сожгли рождественскую елку в Скальбии в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freestocks / Unsplash

В Сирии восемь иностранных боевиков подожгли рождественскую елку. Об этом сообщает Al-Watan.

Инцидент произошел в городе Скальбия в провинции Хама. Настоятель христианской общины Магер Хаддад рассказал, что поджог был совершен спустя два дня после установки ели. Он уточнил, что злоумышленники уже задержаны. «Елка вместе с праздничной иллюминацией будут восстановлены», — добавил Хаддад.

Ранее эстонцы разгромили рождественскую елку в Литве и попали на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как туристы подходят к елке, ломают телефон Деда Мороза и справляют нужду на подарки. Полиция начала проверку.

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