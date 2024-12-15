В Литве эстонские туристы помочились на подарки под елкой и попали на видео

Delfi: в Литве эстонские туристы разгромили детскую елку и помочились на подарки

В Литве эстонские туристы разгромили рождественскую елку и помочились на подарки. Об этом сообщает Delfi.

Инцидент, произошедший в ночь на 9 декабря в Каунасе, сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодые мужчины подходят к елке, ломают телефон Деда Мороза и справляют нужду на подарки.

Ролик был опубликован в соцсетях местной художницей Йолантой Шмидтене. Она рассказала, что не стала обращаться в полицию, однако, по данным издания, правоохранители все равно начали проверку.

Ранее на рождественской ярмарке в британском Бирмингеме обрушился аттракцион. В результате случившегося пострадали 13 человек.