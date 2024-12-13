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06:41, 13 декабря 2024Мир

На рождественской ярмарке в Британии обрушился аттракцион с людьми

Telegraph: в Бирмингеме 13 человек пострадали из-за обрушения аттракциона
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jake Lindley / Keystone Press Agency / Global Look Press

На рождественской ярмарке в британском Бирмингеме обрушился аттракцион, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Прибывшая бригада обнаружила 13 пострадавших. Две женщины были обследованы медиками, у них выявлены несущественные травмы, и они были доставлены в больницу Мидлендского столичного университета», — отмечается в сообщении.

Остальные пострадавшие отделались небольшими травмами. Врачи оказали им помощь на месте и отпустили.

Ранее во Франции большая металлическая фигура птицы упала на толпу. Инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни человек. В результате случившегося пострадали 13 человек.

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