На рождественской ярмарке в Британии обрушился аттракцион с людьми

Telegraph: в Бирмингеме 13 человек пострадали из-за обрушения аттракциона

На рождественской ярмарке в британском Бирмингеме обрушился аттракцион, в результате чего пострадали 13 человек. Об этом сообщает издание The Telegraph.

«Прибывшая бригада обнаружила 13 пострадавших. Две женщины были обследованы медиками, у них выявлены несущественные травмы, и они были доставлены в больницу Мидлендского столичного университета», — отмечается в сообщении.

Остальные пострадавшие отделались небольшими травмами. Врачи оказали им помощь на месте и отпустили.

Ранее во Франции большая металлическая фигура птицы упала на толпу. Инцидент произошел во время рождественского фестиваля в коммуне Трувиль-Сюр-Мер, на котором присутствовали сотни человек. В результате случившегося пострадали 13 человек.