Одна страна легализовала безалкогольные вина

Для безалкогольных вин в Италии ввели специальные наименования

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида подписал указ в отношении безалкогольных вин и вин с небольшим содержанием алкоголя. Раньше напитки, в которых содержание алкоголя не превышает 8,5 процента, в Италии не могли называться винами, пишет Il Sole 24 Ore.

Теперь для безалкогольных и слабоалкогольных вин ввели отдельные определения — dealcolato и parzialmente dealcolato («деалкоголизированное» и «частично деалкоголизированное»). Тем не менее такие напитки не получат маркировку защищенного наименования места происхождения, подчеркивается в публикации.

По словам генерального секретаря Итальянского союза виноделов (UIV) Паоло Кастеллетти, мера является очень своевременной — более трети представителей итальянской молодежи заинтересовано в безалкогольных напитках. Лучше всего этот тренд можно отследить на примере США: там объем рынка NoLo (no-alcohol/low-alcohol) в данный момент уже составляет миллиард долларов, резюмировал спикер.

Ранее стало известно об увеличении потребления безалкогольного вина в России. По словам руководителя направления закупки вина и табачных изделий сети магазинов METRO Татьяны Ястребовой, в российских ТЦ реализация этого напитка в первой половине 2024 года выросла на 140 процентов. При этом отмечалось, что подавляющее большинство — 60 процентов покупателей — выбирают игристые б/а вина. В дальнейшем этот рынок, по прогнозам эксперта, продолжит расти.