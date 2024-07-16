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13:05, 16 июля 2024Экономика

Россияне стали пить больше безалкогольного вина

METRO: за шесть месяцев продажи безалкогольного вина выросли на 140 процентов

Фото: PxHere

В России уже несколько лет растет спрос на безалкогольные напитки. Об этом «Ленте.ру» рассказала руководитель направления закупки вина и табачных изделий сети магазинов METRO Татьяна Ястребова.

По ее словам, в торговых центрах сети продажи безалкогольных вин за последние полгода увеличились на 140 процентов. Около 60 процентов покупателей предпочитают игристые, а 15 процентов — тихие белые вина. При изготовлении этих напитков спирт удаляют либо путем деалкоголизации, либо собирают урожай в темное время суток, чтобы не начался процесс брожения.

Прогнозируется, что рынок безалкогольных вин продолжит расти. Как следствие, увеличивается и их ассортимент. В METRO предложение уже расширили в 2,5 раза.

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В конце апреля стало известно, что ученые из Белгородского национального исследовательского университета смогли создать безалкогольное красное вино. Предполагается, что оно может защитить почки человека во время рентгенографии.

А 22 апреля 2024 года директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз предупредил, что в России производители слабоалкогольных напитков скоро станут в массовом порядке менять рецептуру, чтобы сделать свои товары хуже, но дешевле.

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