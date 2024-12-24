MK.RU: офицер ВСУ похитил мирную жительницу и три месяца держал ее в рабстве

В Херсонской области офицер 121-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) похитил мирную жительницу и три месяца держал ее в рабстве. Об этом пишет MK.RU.

Уточняется, что это произошло в селе Суханово, где проживало несколько сотен человек до спецоперации. Затем число жителей стало меньше, в том числе мужчин. Этим воспользовался боец ВСУ, который удерживал 30-летнюю женщину в одном из заброшенных зданий.

Местные жители рассказали, что пытались обратиться к властям, но они решили проигнорировать жалобы, попытавшись скрыть произошедшее. «Несчастную периодически насиловали и издевались над ней», — сказано в материале. В результате женщину освободили неравнодушные люди. Они доставили ее в безопасное место.

Ранее житель взятого под контроль российскими военными Селидово Владимир Романенко рассказал, как ВСУ расправились с его семьей. Украинские бойцы ворвались в нему в дом, а потом сожгли родственников мужчины.