Оппозиция Южной Кореи решила отложить импичмент исполняющего обязанности президента

Yonhap: оппозиция Южной Кореи решила отложить импичмент и.о. президента

Оппозиция Южной Кореи решила отложить начало процедуры импичмента исполняющего обязанности президента страны премьер-министра Хан Док Су. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Мы решили терпеливо подождать, чтобы посмотреть, будут ли наши требования выполнены», — заявил лидер фракции оппозиционной демократической партии «Тобуро» в парламенте Пак Чхан Дэ.

По его словам, 26 декабря — последний срок, когда исполняющий обязанности президента должен защищать власть народа и назначить новых членов конституционного суда.

Ранее главная оппозиционная партия Южной Кореи захотела объявить импичмент премьер-министру и исполняющему обязанности президента страны. Причиной инициирования еще одного импичмента в республике стал отказ Хана на заседании кабмина обнародовать законопроекты, направленные на расследование обвинений в мятеже против находящегося в тяжелом положении президента Юн Сок Ёля и многочисленных обвинений против первой леди Ким Кён Хи.