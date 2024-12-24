Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:47, 24 декабря 2024Мир

Оппозиция Южной Кореи решила отложить импичмент исполняющего обязанности президента

Yonhap: оппозиция Южной Кореи решила отложить импичмент и.о. президента
Семен Александров (редактор)
Хан Док Су

Хан Док Су. Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Оппозиция Южной Кореи решила отложить начало процедуры импичмента исполняющего обязанности президента страны премьер-министра Хан Док Су. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Мы решили терпеливо подождать, чтобы посмотреть, будут ли наши требования выполнены», — заявил лидер фракции оппозиционной демократической партии «Тобуро» в парламенте Пак Чхан Дэ.

По его словам, 26 декабря — последний срок, когда исполняющий обязанности президента должен защищать власть народа и назначить новых членов конституционного суда.

Ранее главная оппозиционная партия Южной Кореи захотела объявить импичмент премьер-министру и исполняющему обязанности президента страны. Причиной инициирования еще одного импичмента в республике стал отказ Хана на заседании кабмина обнародовать законопроекты, направленные на расследование обвинений в мятеже против находящегося в тяжелом положении президента Юн Сок Ёля и многочисленных обвинений против первой леди Ким Кён Хи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Пронесемся так низко над русскими окопами, что они обделаются». Киев решил создать ракету, способную долететь до Москвы

      На уроке в российском лицее в руках школьника взорвалась граната

      Убийца главы UnitedHealthcare явился в суд с широкой улыбкой и объявил себя невиновным

      Россиянам посоветовали инвестировать в аэролодки

      Обманутый мошенниками российский пенсионер готовил поджог здания полиции и попался

      В Абхазии обстреляли дом стрелявшего в парламенте депутата

      Россия продала Китаю рекордный объем одного морепродукта

      Пэрис Хилтон удивила фанатов новым имиджем на фото папарацци

      Жители российского города пожаловались на отсутствие отопления

      Путин позвонил ребенку из Шебекино Белгородской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше