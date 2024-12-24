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00:06, 25 декабря 2024Мир

Посол заявил об отсутствии сдвигов в расследовании подрывов «Северных потоков»

Посол Нечаев заявил об отсутствии сдвигов в расследовании подрывов «Севпотоков»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Прогресса в расследовании подрывов газопроводов «Северные потоки» нет. Об этом заявил «Известиям» посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, власти ФРГ никаким образом не комментируют ситуацию, объясняя тем, что этим делом занимается Генеральная прокуратура. Дипломат допустил, что немецкое правительство скрывает настоящих виновных и стремится переключить внимание общественности на другие проблемы.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин указал на незаинтересованность Дании в установлении истины подрыва «Севпотоков». Он отметил, что скандинавское государство препятствовало инициированию независимого международного расследования подрывов газопроводов.

В сентябре 2022 года зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв был диверсией, направленной на уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры.

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