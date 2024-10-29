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05:29, 29 октября 2024Мир

Посол заявил о незаинтересованности Дании в установлении истины подрыва «Севпотоков»

Посол Барбин: Дания препятствовала расследованию подрывов «Севпотоков»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Дания препятствовала инициированию независимого международного расследования подрывов газопроводов «Северные потоки». Об этом заявил РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.

По его мнению, европейская страна не заинтересована в установлении истины. Он напомнил, что Копенгаген свернул собственное расследование, а также отвергал любое взаимодействие с российской стороной, препятствовала инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН. Кроме того, Барбин отметил, что Дания утаивала факт присутствия американских военных кораблей в районе взрывов накануне совершения этого террористического нападения на газопроводы.

Ранее в посольстве РФ в Дании рассказали, что премьер-министр страны Метте Фредериксен не ответила на предложение России сотрудничать по «Севпотокам».

Взрывы на российских газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. Они произошли в территориальных водах Швеции и Дании. В их результате были зафиксированы масштабные утечки газа. После этого газопровод полностью прекратил работу.

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      Марина Совина
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