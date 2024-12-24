Пожилой мужчина позвонил незнакомцу и узнал тайну своей настоящей семьи

В США мужчина позвонил незнакомцу и узнал о сводных братьях и сестрах

В штате Нью-Йорк, США, пожилой мужчина случайно узнал о существовании шести родных братьев и сестер и назвал это рождественским чудом. Об этом сообщает WHAM.

75-летнего Диксона Хэндшоу усыновили еще в младенчестве. Всю жизнь он рос один в городе Элмайра и, по его словам, мечтал о братьях и сестрах. В середине августа он заказал свидетельство об усыновлении, чтобы наконец узнать, кто его родители. Он объяснил, что долгое время не пытался найти родственников, поскольку переживал, что не будет им нужен.

С помощью свидетельства Хэндшоу нашел имя своего брата Гари Ромига и позвонил ему. По словам Ромига, в момент звонка он обедал во время работы на стройке. Он объяснил, что обычно не берет звонки от незнакомцев, но в этот раз почему-то решил ответить. По телефону Хэндшоу заявил, что Ромиг его сводный брат. Благодаря ему Хэндшоу и узнал тайну своей настоящей семьи — у него оказалось еще пять братьев и сестер по отцовской линии.

Только в декабре мужчине удалось встретиться со своими родственниками. Для этого он прилетел в Рочестер. Его сестра Венди Гелл рассказала, что Хэндшоу был очень эмоционален и взволнован.

Ранее 41-летняя женщина из Великобритании, выросшая в приемной семье, рассказала, как неожиданно обнаружила, что родной дед живет в пяти минутах ходьбы от ее дома. Родственник узнал ее сразу, несмотря на 20 лет разлуки.

