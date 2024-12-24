Пропавшая на три месяца 81-летняя политик из США объяснилась

Конгрессвумен из США Кей Грейнджер признала проблемы с деменцией

Пожилая конгрессвумен из США, которая пропала на три месяца, признала проблемы со здоровьем. Об этом сообщает CBS News.

81-летняя республиканка Кей Грейнджер перестала посещать заседания Конгресса в июле. Как писали некоторые СМИ, многие коллеги якобы не знали о месте нахождения политика до ноября, а в декабре стала распространяться информация о том, что она живет в специальном учреждении для людей с деменцией.

В воскресенье, 22 декабря, Грейнджер через своих представителей распространила официальное заявление. В нем говорится, что у нее действительно начались «некоторые проблемы со здоровьем», которые сделали проблематичными поездки в Вашингтон на заседания. Политик также заявила, что ее коллеги по Республиканской партии знали об этом. Она опровергла слухи о том, что находится в доме престарелых для людей с деменцией, и уточнила, что живет в некоем «независимом учреждении».

Источники CBS News Texas сообщили, что Грейнджер переехала в это учреждение в июле. Она надеялась «завершить свой срок в Конгрессе без особых проблем, однако не осознавала, что болезнь прогрессирует». Также Грейнджер была готова приехать в Вашингтон в случае важных голосований.

Женщина прославилась в 1996 году, когда стала первой женщиной — представителем от штата Техас в Конгрессе США.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Илон Маск призвал проверить умственные способности американских чиновников. Это произошло после появления информации о деменции Грейнджер.

