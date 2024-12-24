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12:14, 24 декабря 2024Россия

Россиянин замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро в поисках тепла

В Петербурге мужчина замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге 37-летний мужчина замерз и восемь раз ударил кирпичом по двери метро в поисках тепла. Действия россиянина попали на видео, соответствующий ролик опубликовала «Фонтанка».

На представленном ролике видно, как горожанин пытается попасть в подземку ночью. Он бросает в стекло двери кирпич. Дебошира попытался остановить вышедший сотрудник метро, однако он продолжил крушить дверь. Петербуржец выбил стекло ногой и попал внутрь.

После задержания мужчина пояснил, что сильно замерз. Сотрудник метро не пускал его внутрь, тогда горожанин решил зайти силой.

Ущерб ГУП «Петербургский метрополитен» составил более 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме на общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 39-летняя женщина получила удар дверью на входе в метро и упала замертво.

ЖЗЛ
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