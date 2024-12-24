Россиянина задержали за вымогательство миллионов у предпринимателей

В Ростовской области ФСБ задержала мужчину, вымогавшего деньги у бизнесменов

В Ростовской области ФСБ задержала жителя Дагестана, вымогавшего деньги у предпринимателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, задержать россиянина удалось с поличным — он получал от директора строительной компании три миллиона рублей. Суммарно мужчина требовал от предпринимателя 140 миллионов рублей.

Возбуждено дело по пункту «б» части 3 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ. Задержанного поместили под стражу.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержаны трое студентов, которые подозреваются в похищении сверстника и вымогательстве у него 600 тысяч рублей.

