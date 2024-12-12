В российском городе студенты похитили сверстника и требовали у него 600 тысяч рублей

В Петербурге задержаны трое студентов, похитивших сверстника

В Петербурге задержаны трое студентов, которые подозреваются в похищении сверстника и вымогательстве у него 600 тысяч рублей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, задержанные являются студентами Военмеха, Петербургской академии милиции и Петровского колледжа.

По информации правоохранителей, ЧП произошло 20 ноября на Ленинском проспекте. Тогда фигуранты напали на 18-летнего молодого человека и посадили его в каршеринг. Затем они возили его по городу и требовали вернуть им 600 тысяч рублей, который тот якобы им задолжал. Не получив с пострадавшего деньги, похитители высадили его у торгового центра «Прибалтийский» и уехали.

Ранее сообщалось, что в Москве силовики задержали вымогателей, которые хватали на улице людей и отбирали деньги во время поездок по городу.