Россиянка отсудила у мэрии сотни тысяч рублей за неровный тротуар

Жительница Екатеринбурга отсудила у мэрии 200 тыс рублей за падение на тротуаре

В Екатеринбурге пенсионерка отсудила у мэрии 200 тысяч рублей за неровный тротуар. Об этом сообщила «Российская газета».

Летом 2023 года 70-летняя женщина шла по узкой дорожке от поликлиники к автобусной остановке. На неровном покрытии она зацепилась за торчащую арматуру и упала, получив серьезную травму колена. Медики диагностировали у екатеринбурженки перелом и предупредили о необходимости операции и долгой реабилитации.

В мэрии города сначала не восприняли жалобу серьезно, утверждая, что тротуар был незаконно построен предпринимателем и что женщина могла выбрать другой путь. Однако суд решил иначе, признав ответственность муниципалитета. Он обязал мэрию выплатить компенсацию, так как земля, на которой был установлен тротуар, принадлежит городу, а следить за его состоянием должны именно местные власти. В результате женщине присудили компенсацию в 200 тысяч рублей.

Юристы считают, что в подобных случаях стоило привлечь к персональной ответственности чиновников, а не только отделываться суммой из бюджета. В противном случае, отметили они, можно не ждать улучшений в сфере безопасности для граждан.

Ранее стало известно, что белгородка отсудила у коммунальщиков полмиллиона рублей за скользкие ступени.