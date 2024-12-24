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17:41, 24 декабря 2024Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело на воевавшего в Курской области за ВСУ норвежца

В России заочно арестовали воевавшего в Курской области за Украину норвежца
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетНаселение России:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Королевства Норвегия, воевавшего в качестве наемника в составе частей вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом во вторник, 24 декабря, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, речь идет об Аслана Очерхаджиеве, который в августе 2024 года пересек границу России и вместе с украинскими военными совершил ряд преступлений против мирного населения. Уголовное дело завели по статье о совершении террористического акта и наемничестве.

Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Очерхаджиева и его соучастников.

24 декабря в Донецкой народной республике (ДНР) российские военнослужащие уничтожили польских наемников во время чаепития.

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