Российские следователи возбудили дело на воевавшего в Курской области за ВСУ норвежца

В России заочно арестовали воевавшего в Курской области за Украину норвежца

Российские следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Королевства Норвегия, воевавшего в качестве наемника в составе частей вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом во вторник, 24 декабря, в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, речь идет об Аслана Очерхаджиеве, который в августе 2024 года пересек границу России и вместе с украинскими военными совершил ряд преступлений против мирного населения. Уголовное дело завели по статье о совершении террористического акта и наемничестве.

Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Очерхаджиева и его соучастников.

24 декабря в Донецкой народной республике (ДНР) российские военнослужащие уничтожили польских наемников во время чаепития.